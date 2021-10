Vaste opération de déminage dans un village de l'Aisne

Les habitants doivent partir chaque matin et ne rentrer qu'en fin de journée à cause d'une opération de déminage dans un village de l'Aisne. Les gendarmes passent de maison en maison pour vérifier que tout le monde est bien parti. Une famille se prépare et va laisser la maison vide. Elle ne pourra pas revenir avant 16h30, la fin des opérations de déminage. Cela va durer quatre jours. Environ 28 tonnes d'obus, collés les uns aux autres, ont été retrouvés juste à côté du village. Des armes allemandes qui datent de la Première guerre et qu'il faut manipuler avec précaution. Dans le nord du pays, ce genre de trouvaille est habituelle. Toute la vie du village et de ses 550 habitants est perturbée. Les écoles sont fermées et les élèves sont accueillis dans un collège du département. Les personnes qui gardent des enfants à domicile sont reçues dans un centre social. Les plus isolés peuvent passer la journée dans un Ehpad. Il faut juste trouver de quoi s'occuper. Les 1 500 obus sont transportés dans un camp militaire pour y être détruits.