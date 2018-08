Le Vaucluse a été placé en alerte orange canicule

Les températures sont très élevées dans les rues d'Avignon. Ce 1er août 2018, autour de 10 heures du matin, une forte chaleur s'abat sur les habitants. Les touristes profitent de la fraîcheur matinale pour visiter l'antique palais des Papes mais même à l'ombre, il est difficile de rester au frais. Pour tenter de résister au soleil de plomb, les habitants s'adaptent. Les personnes âgées et les enfants doivent beaucoup s'hydrater. L'alerte canicule est maintenue jusqu'au soir du 2 août. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/08/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er août 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.