Veau sous la mère, le goût de la tradition

Quand d'autres se préparent pour la traite des vaches, Eric Planchette et son fils Tanguy organisent un autre rituel. À six heures du matin et 18 heures le soir, c'est de la tétée des veaux sous la mère, le moment des retrouvailles. Depuis 20 ans, Eric est producteur de Vedelou, une viande label rouge. Contrairement aux autres types d'élevage dans l'Hexagone, ici, le lait en poudre est interdit. Les animaux sont nourris exclusivement au lait maternel. Entre la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche, le label rassemble 280 éleveurs. Des agriculteurs fiers de produire une viande de terroir. Comme Goeffrey Darbousset, 32 ans, ils aimeraient que leur travail soit davantage valorisé. Parmi les bouchers qui plaident pour le Vedelou, il y a Brice Pellevoisin. Dans sa boutique, la viande est vendue cinq euros de plus le kilo qu'un veau de supermarché. Mais d'après lui, la différence se remarque dès la cuisson. Dernier conseil du boucher : éviter les cuissons trop longues, pas plus de deux minutes, pour que le Vedelou reste fondant. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys