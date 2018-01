Les véhiculent de l'île d'Ouessant seront soumis au contrôle technique

Les automobilistes de l'île d'Ouessant, jusqu'à présent exemptés du contrôle technique de leur(s) véhicule(s), seront désormais soumis aux mêmes règles que ceux du continent. Avec la cherté de la vie et la faible utilisation des voitures sur l'île, les habitants et la municipalité s'interrogent sur la pertinence de cette décision préfectorale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.