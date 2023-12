Véhicules, armes... au cœur de l'atelier secret de la police

Dans le plus grand secret, ils vissent, peignent, découpent tous les équipements des 220 000 forces de l'ordre du pays. Environ 200 ouvriers dans l'ombre, employés par le ministère de l'Intérieur pour développer les technologies les plus poussées, comme ces véhicules de CRS malmenés pendant les manifestations. Il a fallu des mois pour concevoir leurs vitres blindées et les tester. Elles sont fabriquées ici, un savoir-faire unique en France. Des centaines d'heures de travail. Ces pièces complètent l'intérieur du véhicule. Elles sont conçues au millimètre près avec un laser. Un travail d'orfèvre partagé par les armuriers. Ils remettent en service 10 000 armes chaque année. Avant d'être rendues aux fonctionnaires, il faut les tester. Ces armes vont pouvoir être renvoyées, tout comme ces 1 500 colis. À l'intérieur, boucliers, jambières, gilets pare-balles, livrés partout dans tous les commissariats et les gendarmeries du pays, toujours dans la plus grande discrétion. TF1 | Reportage M. Bajac, F. Petit, P. Limpens