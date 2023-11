Véhicules d'occasion : des ventes entre particuliers plus sûres

Il y a un mois, Nicolas a vendu son ancienne moto pour ce nouveau modèle. À l'époque, il n'a qu'une peur, recevoir les amendes du nouveau propriétaire à cause du délai d'enregistrement de la vente. Avec cette nouvelle application, Simplimmat, lancée par le gouvernement, cette peur disparaît. Fini les documents papiers. Voilà comment ça marche : l'acheteur et le vendeur l'installent sur leurs téléphones, remplissent les formulaires, et la session du véhicule est instantanée et sécurisée. Un système pratique à condition de disposer d'un smartphone et d'une connexion 4G. Et puis, cette application est pour l'instant réservée aux ventes entre particuliers. Pour les ventes d'occasion en concessions, ça ne marche pas, le formulaire papier reste obligatoire. "Quand je le regarde comme ça, c'est vrai qu'il y a certains termes que je ne comprends pas forcément (...) peut-être qu'avec l'application, c'est plus simple", confie Thierry, un automobiliste âgé de 25 ans. Un avis partagé par Bekir Gucer, concessionnaire. Cette application est gratuite. Et c'est important, elle permet aussi d'obtenir la nouvelle carte grise en une semaine seulement. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J.Y. Mey