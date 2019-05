Des vélelles s'échouent en masse sur les plages des Alpes-Maritimes

A un mois de l'été, les vélelles font leur grand retour sur les plages des Alpes-Maritimes. Il s'agit de petites bestioles, cousines de la méduse, qui sont emportées par le courant et s'échouent sur les plages. Lorsqu'elles entrent en décomposition, ces organismes dégagent une très mauvaise odeur. Bien que les vélelles ne représentent aucun danger pour la santé, leur odeur nuit aux riverains et aux tourismes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.