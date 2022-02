Vélo : comment circuler en toute sécurité ?

C'est un ramassage scolaire un peu particulier. A la place des arrêts de bus, les enfants rejoignent le convoi pour l'école à vélo sous bonne escorte. "Comme on n'a pas encore les pistes cyclables, on a décidé d'accompagner ces enfants, de faire en sorte qu'ils prennent le vélo et utilisent leurs muscles", explique Benjamin Achiary. Dix minutes de trajet les séparent de leur salle de classe, alors l'équipement est obligatoire : casque et gilet. Par ailleurs, les parents ouvrent et ferment la marche, car l'objectif est de leur apprendre les bons gestes dès le plus jeune âge. "L'intérêt c'est aussi d'éduquer les enfants et de leur faire appréhender cet environnement routier sur lequel on n'est pas tout seul", argumente Jean-Baptiste Fichet. Pour sécuriser les routes, le maire d'une commune a également décidé de limiter la vitesse à 20 km/h. A noter que les cyclistes, et donc les accidents, sont de plus en plus nombreux. Pour éviter les collisions, il est donc primordial d'avoir les bons gestes. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia