Vélo : des cours pour se remettre en selle

Marie-Félix est une débutante. Après quatre cours de vélos, elle qui n'avait jamais enfourché une bicyclette réussit désormais à garder l'équilibre ou presque." Ça se passe bien", confie-t-elle. Cette dame qui aimerait bien se promener sereinement sur les pistes cyclables est l'une des élèves d'une association bordelaise qui s'est donnée pour mission d'aider le plus grand nombre à faire du vélo. La plupart des élèves sont des femmes. L'an dernier, 200 personnes sont formées à l'apprentissage du vélo en zone urbaine, une épreuve supplémentaire. Entre les voitures, les vélos et les trottinettes, trouver sa place sur la chaussée est difficile, tout particulièrement pour les débutants. Autre avantage de ces stages : changer son propre regard de conducteur de voiture. "Une fois qu'on commence à faire du vélo, on se rend compte qu'il y a des codes", explique Francine, une élève en apprentissage. A Bordeaux (Gironde), 15% des déplacements domicile-travail se font à vélo. En dix ans, le nombre de cyclistes a été multiplié par quatre. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau