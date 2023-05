Vélo : deux milliards d'euros pour accélérer la pratique

Il y a ceux qui se rendent déjà au travail à vélo. L'objectif, c'est qu'ils soient de plus en plus nombreux. D'ici 2030, le but est de presque doubler le nombre de kilomètres de pistes cyclables dans le pays. Pour cela, le gouvernement va débloquer deux milliards d'euros. Un budget qui permettra aussi de prolonger les aides à l'achat d'un vélo, qu'il soit neuf ou d'occasion. La métropole de Metz (Moselle) est déjà en train d'améliorer son réseau cyclable. Des travaux coûteux qui pourraient obtenir plus d'aides de l’État. Le gouvernement veut inciter les Français à remplacer la voiture par le vélo. Certains automobilistes seront difficiles à convaincre : "impossible, il faut emmener les enfants à l'école le matin" ; "l'effort on le fait plus ou moins en fonction de ses motivations personnelles". Le plan vélo vise à simplifier et sécuriser les trajets à bicyclette. Selon une estimation, actuellement, seuls 4% des déplacements domicile-travail se font à vélo. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse