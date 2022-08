Vélo électrique : des aides pour changer le braquet

Pour Olivier, Nathalie et leurs enfants, les déplacements en vacances se font toujours à vélo. Pour vous inciter à sauter le pas, l’État va augmenter l'aide pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. À partir d'aujourd'hui, elle passe de 200 à 300 euros, et même 400 euros pour les ménages les plus modestes ou si vous êtes en situation de handicap. Un vacancier n'est pas encore prêt à lâcher son bon vieux vélo. Ces deux étudiantes, elles, envisagent d'acheter un vélo classique. Là aussi, une aide de 150 euros a été mise en place, toujours sous condition de revenus. Pour ceux qui souhaitent acquérir un vélo cargo pliant ou une remorque électrique, une prime de 1 000 à 2 000 euros maximum pourra vous être versée selon vos revenus. Autre nouveauté : tous les Français concernés pourront prétendre à ces aides, peu importe où ils habitent. Enfin, si vous souhaitez mettre votre voiture à la casse pour passer au vélo électrique, la prime à la conversion pourra monter jusqu'à 3 000 euros pour les Français les plus modestes. TF1 | Reportage P. Corrieu, L. Poupon, A. Poupon