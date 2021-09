Vendanges 2021 : un millésime qui s'annonce difficile en Champagne

Vendangeurs et vignerons de Champagne attendaient ce moment avec impatience. La récolte est lancée et les premiers coups de sécateur confirment la qualité du raisin coupé. "Là, c'est les belles grappes. Il y a quelques foyers de pourriture, mais ici, ça va", affirme un vigneron. Il reste à connaître la quantité récoltée, car les gelées du mois d'avril et du mois de mai ont détruit de 20 à 100% du raisin selon les parcelles. Les vendangeurs saisonniers espèrent quand même gagner près de 800 euros pour dix jours de travail, payé à l'heure plutôt qu'à la tâche. "Être payé à la tâche cette année, ça va pas être possible de toute façon avec le temps et tout. Il vaut mieux être payé à l'heure, c'est plus sûr", lancent-ils. Les raisins de la famille Pécheux, comme ceux d'une centaine d'autres viticulteurs, seront pressés ici à la coopérative de Neuville-sur-Seine (Aube), après un contrôle qualité plutôt bon ce mercredi matin. Mais il faut aussi remplir les cuves et les tonneaux pour pouvoir répondre à la demande. Tout dépendra de la météo des prochains jours. Les vendangeurs et vignerons de Champagne préfèrent surtout être épargnés par les orages.