Vendanges : à la découverte du crémant d'Alsace

Au cœur du vignoble de la Couronne d'Or, bien avant 8h, les vendanges sont lancées. "Commencer à la fraîche c'est toujours important pour d'une part avoir des raisins frais, d'un autre côté, les vendangeurs sont plus frais et plus efficaces le matin", explique Mélanie Pfister, viticultrice. Ces grains de raisins sont destinés à un vin qui, chaque année, gagne des parts de marché, le crémant d'Alsace. André Pfister, le père de Mélanie, faisait partie des précurseurs. Du nord au sud de la région, le crémant marque toujours le lancement des vendanges en Alsace. Dans ce puzzle de Riesling, de Chardonnay ou de Pinot, une parcelle sur quatre est désormais vinifiée en crémant. Dans la famille Pfister, depuis huit générations, c'est la période durant laquelle tout peut se jouer. Il faut donc rester concentré sur l'objectif. "On travaille toute l'année pour ça", explique Mélanie. Ici, on pratique un élevage long, en cuve puis en bouteille. Le crémant récolté aujourd'hui sera bu pour Noël 2024. En Alsace, les vendanges vont durer des semaines, des mois parfois.