Vendanges, ça commence déjà

C'est déjà le début de la récolte. Commencer tôt, car le raisin est déjà mûr. Ce record de précocité surprend cet habitué. "Avant les vendanges ici, c'était au mois de septembre", confie-t-il. Les vendangeurs doivent s'adapter à ce changement de saison et aux fortes chaleurs. Autre problème : trouver des bras dès le 2 août, voici les volontaires. C'est tout le personnel du domaine. "Un 1er août, recruter 30 personnes pour vendanger pendant une semaine, c'est clairement impossible. On n'essaie même plus", lance-t-on. Le raisin souffre aussi, 20% de rendement en moins dans ces vignes face à la sécheresse. Dans une autre parcelle, c'est pire avec moins 60%. "Il y a très peu de raisins. Les grappes sont petites et il y a très peu de jus", explique un homme. C'est le manque d'eau qui a freiné la croissance des plantes. En effet, il n'a pas plu depuis le printemps 2022. Ce qui correspond à un climat semi-désertique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut pousser. Cette année, il a plu trois fois moins qu'en temps normal dans les Pyrénées-Orientales. TF1 | Reportage M. Rio, J.V. Molinier