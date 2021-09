Vendanges : étape dans un domaine de Bourgogne

Chaque minute est comptée. C'est le premier jour de vendange pour la famille Maillard. L'adrénaline se fait sentir. "On a 19 hectares à couper en six jours et c'est très physique", confie Julie. Après le gel du printemps dernier et le manque de chaleur cet été, père et fille font le point. Julie travaille aujourd'hui dans un tout autre domaine. Mais elle est là chaque année pour vendanger en famille, et ça depuis toujours. Parmi les 40 saisonniers, Michel Labelle est fidèle au poste depuis 1983. Pour lui, le travail de la terre n'est sûrement pas une contrainte. Les caisses de pinot noir sont ensuite transportées à la cuverie où l'on retrouve Pascal un peu inquiet. "On est en panne. Ce sont toujours les aléas des débuts des vendanges", explique-t-il. Heureusement que le problème est vite réglé. Le rythme reprend aussitôt. Assisté par l'œil aguerri de son père qui a créé le domaine, Pascal trie les grappes une à une. Les raisins sont ensuite versés dans les cuves pour au moins quinze jours de fermentation.