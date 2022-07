Vendanges précoces : on recrute déjà des saisonniers

Lorsqu'il inspecte ses vignes, Francis Backert s'étonne. Le printemps a été chaud, les grappes de raisins se sont bien formées. Elles seront à maturité plus tôt cette année. "Aujourd'hui, on a à peu près 20 jours d'avance par rapport au cycle végétatif de l'an dernier. On s'oriente vers une vendange à la fin du mois d'août", a-t-il affirmé. En Alsace, les viticulteurs ne vendangent pas à la machine. L'urgence est donc de trouver au plus vite des saisonniers, six au total pour Francis. Les candidatures ne se bousculent pas. La profession est obligée de chercher ailleurs. Une rencontre d'embauches est organisée avec une trentaine de bénéficiaires du RSA. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils pourront cumuler leur allocation et le salaire de saisonnier. Les saisonniers sont payés au Smic horaire. Ce qui peut expliquer le manque de candidatures. Une centaine de postes reste à pourvoir en Alsace. Pour se faciliter la tâche et attirer les saisonniers, la solution pourrait être l'augmentation de salaire. Dans ce cas, le prix des bouteilles de vin sera plus élevé. TF1 | Reportage I. Blonz, E. Schings