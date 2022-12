Vendanges tardives : l'or jaune du Jurançon

Les premiers rayons du soleil percent les sommets enneigés des Pyrénées. Sur les coteaux du Jurançon, il est l'heure de récolter les toutes dernières grappes. Encore accrochés aux vignes à quelques jours de Noël, ces grains de raisin sont des survivants. Ils ont bravé les tempêtes et résisté aux prédateurs. Cependant, ne vous fiez pas aux apparences. En effet, le Jurançon est l'un des trois seuls vignobles français à vendanger aussi tard. Ce cépage local profite d'un climat unique. Malgré les records de chaleur de cette année, le raisin est encore en très bon état. Les vendanges se terminent et le millésime s'annonce prometteur. Une fois pressé, le raisin est vieilli pendant trois ans en moyenne. Seules mille bouteilles issues des vendanges les plus tardives sont produites chaque année. Alors forcément, elles aiguisent la curiosité des visiteurs. Ce jour-là, des touristes japonais découvrent cette spécialité béarnaise. En attendant que le Jurançon devienne célèbre au Japon, il se plaira aussi sur vos tables de fêtes pour accompagner le foie gras ou le dessert. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin