Vendée Globe : Kevin Escoffier retrouve la terre ferme

Charlie Dalin est toujours en tête du Vendée Globe, mais on se souvient aussi du naufrage de Kevin Escoffier dont le bateau a coulé. Après quelques jours avec Jean Le Cam, son sauveur, il a été récupéré par un bateau de la Marine nationale. C'est en uniforme qu'il est arrivé dans la matinée à La Réunion. "Il y a eu des petits moments de pression, mais j'étais assez serein. A aucun moment, j'ai pensé que ça allait finir mal", a-t-il affirmé devant un public admiratif. Après dix jours tumultueux passés en mer, cet accueil réchauffe le cœur du skipper "PRB" qui se remet tout juste de ses émotions. Derrière son sourire se cache pourtant sa déception, celle d'avoir perdu son bateau et abandonné la course, mais surtout la reconnaissance envers Jean Le Cam et les marins du Nivôse. Après trois jours passés sur la frégate, ces derniers estiment qu'il fait partie de l'équipage. Kevin Escoffier rejoindra Paris où l'attendra sa famille dimanche matin, mais par les airs cette fois-ci.