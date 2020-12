Vendée Globe : le récit du sauvetage de Kévin Escoffier

Lundi, à plus de 1 000 km des côtes de l'Afrique du Sud, le skipper Kévin Escoffier a vécu la peur de sa vie. "En quatre secondes, le bateau a planté. L'étrave s'est repliée à 90 degrés", a-t-il expliqué après avoir été invité à raconter son périple. Il aurait à peine eu le temps de sauter dans son radeau de survie et de déclencher sa valise de détresse. À deux heures de distance, Jean Le Cam se déroute aussitôt. Quand celui-ci repère le naufragé, la mer forme des creux de cinq mètres. Après quatorze heures dans son radeau de survie, il retrouve enfin Kévin Escoffier, soulagé, mais ennuyé pour son sauveur. "La dernière fois, c'était l'inverse", rappelle alors ce dernier. En effet, il y a onze ans, c'est Jean Le Cam qui avait été secouru par un autre concurrent du Vendée Globe. Aujourd'hui, il est dans la peau du sauveur. Les deux hommes naviguent actuellement ensemble. Jean Le Cam nous a dit ne pas savoir quand il déposerait son passager et a affirmé être prêt à le garder. Mais Kévin Escoffier devrait descendre rapidement pour rejoindre sa femme et ses enfants.