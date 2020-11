Vendée Globe : où en est la course ?

Cela fait onze jours que les 33 skippers du Vendée Globe sont en mer. C'est le Gallois Alex Thomson qui est actuellement en tête de cette course. Mercredi, il était d'ailleurs le premier à avoir franchi l'équateur dans ce tour du monde. Ces derniers jours, les navigateurs ont dû faire face à certaines frayeurs. C'est le cas de Romain Attanasio, qui a dû réparer son mât pour pouvoir continuer la course. Même l'expérimenté Jean Le Cam s'inquiète de la météo à l'entrée du fameux "Pot au noir". Dans cette zone située entre le Brésil et l'Afrique, les bateaux sont secoués. Heureusement, en mer, on peut passer de la tempête au calme en seulement quelques minutes. Cela permet aux skippers de franchir l'équateur en respectant la tradition : offrir un peu d'alcool à Neptune. En échange de quelques gouttes, le dieu de la mer est censé protéger les marins et les bateaux des tempêtes. Une protection indispensable, car il y en aura d'autre avant l'arrivée dans deux mois.