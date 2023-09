Vendeurs à la sauvette : le ras-le-bol des habitants

Dans cette rue, à Noailles, la circulation en voiture est désormais impossible. Comme chaque jour, en fin d’après-midi, des vendeurs à la sauvette en nombre investissent l’asphalte. Le lieu se transforme en marché clandestin. Si la situation du quartier n’est pas récente, elle ne cesse de se détériorer depuis un an. Les vendeurs à la sauvette pullulent de jour en jour. Une cohabitation avec les habitants devenue impossible. Sur ces stands de fortune, on trouve de tout... des ventes inégales. Une marchandise qu'ils exposent devant les vitrines de magasins, de quoi créer la colère des commerçants. Habitants et commerçants alertent constamment les pouvoirs publics, mais selon eux, rien ne change malgré la présence des policiers dans le quartier. Ce jour-là, cette patrouille en mesure de dresser des contraventions va simplement tenter de faire fuir les vendeurs installés… en vain. De son côté, la mairie de Marseille assure qu’une solution pérenne va être trouvée dans les prochains mois. En attendant, habitants et commerçants vivent dans la peur. Alors ils réfléchissent à mener des actions : occuper l’espace, en mettant par exemple des bacs à fleurs dans les rues, et même créer leur propre marché. TF1 | Reportage A. Portron, P. Fontalba