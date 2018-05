Les vendeurs de muguet s'activent pour le 1er mai

Offrir un brin de muguet à ses proches le 1er mai est une tradition. Chaque année, les vendeurs à la sauvette fleurissent dans les rues pour proposer du muguet, une fleur porte-bonheur. Cependant, quelques règles s'imposent. Les vendeurs doivent notamment le cueillir eux-mêmes et se tenir à bonne distance des fleuristes. L'occasion pour certains de se faire un peu d'argent de poche. Avec ses clochettes, le muguet sonne aussi l'arrivée du printemps. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.