Jeux de hasard : ils tentent leur chance pour le vendredi 13

Dans l'établissement "Tabac du Vieux Port" à Pornic (Loire-Atlantique), on en est persuadé, c'était un jour à cocher. Les habitués, eux, osent un peu moins rêver. C'est surtout un grand jour pour Olivier Raoult, le gérant, en ce seul vendredi 13 de l'année. "Ça tombe au mois d'août. C'est-à-dire que les touristes vont bien jouer. En principe, on devrait faire une bonne journée", explique-t-il. Comme chaque vendredi 13, les gros lots font rêver. Alors dans les tickets, on espère trouver la recette du bonheur. Mais ce ne sont pas quelques millions qui vont faire tourner la tête des promeneurs. "Un petit bateau, ça fait bien plaisir, ça fait rêver. Mais une chose est certaine, c'est que je resterai dans la simplicité" ; "Si je gagnais au gros lot, je prolongerais mes vacances et on fera plus plaisir", projettent quelques personnes. Le rêve ultime de certains est effectivement de prolonger les vacances pour toujours et profiter simplement des petits bonheurs du quotidien.