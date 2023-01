Vendredi 13, la journée porte-bonheur ?

Il faut savoir interpréter les signes dès le matin. Pour Virginie, ça commence au petit-déjeuner. Il suffit d'une tartine beurrée qui chute du bon côté. "On dit que ça porte bonheur. Moi, je suis une éternelle optimiste, donc quel que soit le côté de la tartine, j'estime que cette journée va bien se passer". Comme elle, êtes-vous optimiste ? La chance sera-t-elle de votre côté en ce vendredi 13? Après tout, le soleil est revenu, pas de grève, les trains sont presque tous à l'heure. "Nos deux trains sont supprimés. On devait aller à Bruges, on va aller au Louvre-Lens. C'est peut-être une chance" ; "La chance, elle ne tombe pas comme ça, il faut la provoquer quoi !", lancent des passants. Dans ce casino, ils sont nombreux à la provoquer, avec 30% de fréquentation en plus. Bryan est venu ici pour gagner le gros lot. Une dame, par exemple, vient de remporter plus de 1 000 euros. Et si vous voulez connaître le même bonheur, jetez un œil à vos pieds quand vous marchez. Un trèfle à quatre feuilles pourrait s'y cacher. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier