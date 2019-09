Vendredi 13 : les pratiques qui portent bonheur

Le vendredi 13 est un jour important pour les superstitieux. Si certains évitent les échelles, d'autres ne sortent pas de chez eux sans emmener un grigri. Par ailleurs, plusieurs pratiques sont considérées comme porte-bonheur. Trouver un trèfle à quatre feuilles, chez les fleuristes, est la préférée des Français. Consommer des lentilles le 1er janvier ou embrasser un chauve pourrait également ouvrir la porte de la chance et de la fortune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.