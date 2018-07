Le vendredi 13 est-il un jour maudit ou un jour de chance ?

A deux jours de la finale du Mondial 2018, beaucoup voient en ce vendredi 13 juillet un signe du destin. A Lyon, le Loto attire plus de joueurs que d'habitude. Ces derniers misent sur les numéros portés par les joueurs de l'Équipe de France dans l'espoir de gagner le gros lot. Et si vous êtes supporter des Bleus, Marmor, voyant à Lyon, vous annonce qu'ils remporteront la Coupe du monde avec un score 2-1 le 15 juillet. Par ailleurs, certaines personnes persistent à croire que le vendredi 13 est un jour qui porte malheur. Donc, pas question de passer sous une échelle ni se faire couper les cheveux, ou encore moins mettre le pain à l'envers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.