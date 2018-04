Vendredi 13 : les ventes de carte à gratter ont doublé

Des millions de superstitieux considèrent ce vendredi 13 avril comme un jour de chance ou de malheur. Si certains évitent les échelles et les chats noirs, d'autres n'hésitent pas à tenter leur chance. Pour l'occasion, la Française des Jeux a sorti une carte baptisée "Numéro Fétiche" et un "Super Loto" à treize millions d'euros. Ce qui fait doubler le nombre de joueurs dans les cafés. A Cambrai par exemple, un couple a dépensé plus de 300 euros en tickets à gratter dans l'espoir de décrocher les millions en jeu. Et même avec juste cinq à dix euros de gains, certains joueurs sont ravis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.