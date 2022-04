Venez cueillir vos fleurs chez le producteur

De belles fleurs très colorées à cueillir en profitant d'un ciel radieux. C'est la bonne formule pour attirer les amateurs de bouquets. Cette parcelle de tulipes, parmi les premières fleurs de printemps, fait le bonheur des connaisseurs. "Ça annonce l'été, le ciel est bleu. On est bien. On est dans la nature", lance l'une d'eux. Le principe est simple, tout en profitant d'une promenade entre les parterres, choisissez vos fleurs, vos couleurs préférées, et composez vos bouquets parfaits, arrangés à votre goût. On appelle cela, la libre cueillette. Des fleurs, directement du producteur au consommateur, pas d'intermédiaire ni de fleuriste, mais une simple caisse à l'entrée du champ. Pour payer, il suffit de compter à 60 centimes la fleur, un bouquet bon marché. Cet agriculteur possède plusieurs parcelles de terre de fleurs différentes selon les moments de l'année. Les tulipes sont les premières de la saison. Le concept, importé d'Allemagne, semble faire ses preuves. Pour l'exploitant, c'est une façon de diversifier ses revenus. Pour les citadins, c'est une belle parenthèse printanière à moindre coût. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre