Venez festoyer à l'authentique pub irlandais Galway Inn !

Le groupe ""Rhum et eau" se produit toutes les semaines au pub irlandais Galway Inn. Ils y chantent un répertoire ponctué de balades à travers la Bretagne. L'avantage de cette région c'est qu'il n'y a pas de saison. En période hivernale ou de pluies les bars continuent à vivre, grâce au patron des lieux, Padraig Larkin. Une ambiance simple et chaleureuse règne dans ce pub irlandais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.