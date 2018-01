Venez gouter le Frescati, gâteau traditionnel sétois

D'origine italienne, cette gourmandise a été inventée sous Napoléon III à Paris. C'est un savoir-faire apprécié des habitants sétois. Dans cette ville de fins gourmets et de gourmands, le Frescati est une véritable institution tout comme la macaronade et les huîtres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.