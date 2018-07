Venez vous ressourcer au cirque de Saint-Même

Le cirque de Saint-Même est une réserve naturelle située dans les Hauts de la Chartreuse. Pour les amoureux de la nature, c'est le point de ravitaillement des randonneurs. Après 40 minutes de marche, un spectacle époustouflant se dessine sur les flancs de la montagne. On peut y observer quatre superbes cascades dominées par un impressionnant amphithéâtre de falaises. Un gîte restaurant avec vue sur ces merveilles parfait cette oasis de fraîcheur. Pour les adeptes de la marche, c'est un bon moyen de joindre l'utile à l'agréable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.