Venezuela : une population en difficulté financière

Avec une économie qui s'effondre ainsi qu'une pénurie sévère de nourritures et de médicaments, les Vénézuéliens font face à une situation difficile. À Caracas, ils sont confrontés à d'énormes problèmes de transport public. Une crise humanitaire et un quotidien de galère qui poussent les habitants à l'exil. Devant l'ambassade d'Espagne, la file d'attente s'étire pour obtenir un visa. D'ici la fin de l'année 2019, un Vénézuélien sur dix aura quitté le pays.