Venise à l'heure du Carnaval

Il leur fallait une scène, Venise leur offre la plus belle qui soit. C'est le royaume de l'élégance et le lieu de toutes les extravagances. Au moins une fois dans sa vie, on peut y choisir qui l'on est. Après deux années sans carnaval pour cause de Covid, Éric et Christine reprennent leurs marques. C'est la dixième fois qu'ils font le voyage depuis Fonsorbes (Haute-Garonne). Selon Éric et Christine, "il doit y avoir au moins 30 kilos dans la valise". La cause réside dans la présence de leurs costumes et de leurs accessoires. Cela va faire un an qu'ils travaillent sur leurs costumes. Huit kilos rien que pour un manteau. Les détails qui feront la différence marqueront leurs styles et leurs personnalités. Si vous n'êtes pas un virtuose de la couture, vous trouverez peut-être votre bonheur dans l'atelier de Stefano Nicolao, la plus riche collection de costume de Venise. Il travaille les étoffes les plus nobles et il perpétue le savoir-faire d'une Venise triomphante. TF1 | Reportage M. Croccel, A. Pocry