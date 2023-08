Venise, un patrimoine en péril

Six millions de touristes sont souvent déversés dans Venise par des immenses paquebots, qui parcourent la lagune. Ajoutez à cela les effets du réchauffement climatique, qui se manifestent souvent par des inondations, consécutives à la montée des eaux, et vous créer un danger dont l'Unesco ne veut pas ignorer. En conséquence, Venise pourrait être classée par l'Unesco sur la liste des sites en péril. L'objectif est d'avertir l'Italie, qu'il faut prendre des mesures radicales. Ces fameux paquebots ont été éloignés, mais pas supprimés. Et paradoxalement, l'extension prochaine de l'aéroport permettra d'accueillir neuf millions de visiteurs supplémentaires par an. Pour protéger ces œuvres d'art inestimables, certaines mesures ont déjà montré une efficacité, même partielle. Mais la cité des Doges ne s'est pas encore convertie au tourisme durable. Florence interdit toute nouvelle location de logement à court terme en centre-ville. C'est le genre de décision, susceptible de désencombrer et de préserver Venise, mais qui ferait certainement chuter son chiffre d'affaires touristique. TF1 | Reportage S. Millanvoye, S. Caffin, B. Delaubert