Le vent a tout emporté à Narbonne

Plusieurs communes du département de l'Aude ont subi des dégâts lors des pluies diluviennes survenues dans la soirée du dimanche 14 octobre 2018. Pour les Narbonnais, outre les conséquences des inondations, ils ont aussi eu droit à un mini-tornade. Le vent a tout emporté : carreaux, toit et pare-brise entre autres. Deux personnes ont été légèrement blessées. Concernant la pluie, Narbonne est toujours sur le qui-vive concernant la pluie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.