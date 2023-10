"J'ai été soulevée au plafond" : de fortes rafales de vent balayent le Var

Martine est une miraculée. Cette habitante de Vidauban (Var) a encore du mal à réaliser ce qui lui est arrivé. En se levant ce mardi matin, elle a été projetée contre son plafond par le vent qui a soufflé sa baie vitrée. "J'étais avec ma tasse pour m'asseoir sur mon canapé, il y a eu le souffle qui est arrivé et qui m'a soulevée, j'ai touché le plafond", raconte-t-elle, encore très marquée. Martine est retombée plusieurs mètres plus loin. Elle est blessée légèrement et sa maison n'est plus habitable à cause des fortes intempéries.