Vente à domicile, un succès qui ne se démode pas

On pourrait croire à un goûter entre amis, en fait, toutes ces personnes sont venues faire du shopping. Le vendeur, c'est Romain Galibert. Sa marque, vous ne la trouverez pas en boutique, elle ne se vend qu'en réunion à domicile, et ce, depuis 60 ans. Quel est donc le secret de ce succès ? Les clients sont ravis de pouvoir toucher, sentir, essayer. Dans ce petit village de 700 habitants, les réunions à domicile, c'est d'abord l'occasion de découvrir de nouveaux produits. Mais c'est aussi, et surtout, une occasion de se réunir entre amis. La vente à domicile n'est pas réservée aux zones rurales, elle gagne aussi les grandes villes.Tout se vend : produits culinaires, lingeries, etc. En région parisienne, une jeune marque de cosmétiques a choisi les réunions. L'avantage pour les clientes, c'est d'apprendre à bien se servir des produits. Le bouche-à-oreille ça marche pour le positif, comme pour le négatif. Les produits sont souvent un peu plus chers que dans le commerce, les clients l'acceptent uniquement si la qualité est au rendez-vous.