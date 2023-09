Vente à perte de carburants : les distributeurs disent non

Pour vous, rien ne change, les prix sont toujours aussi élevés. Pour faire baisser les prix à la pompe sans baisser les taxes, le gouvernement croyait avoir trouvé la solution : autoriser exceptionnellement les distributeurs à vendre à perte leurs carburants. Pourtant, dès hier, le patron de TotalEnergies fermait la porte avec une réponse cinglante. Il estime que les prix bloqués à 1,99 euro le litre est un effort déjà suffisant. Ce mercredi matin, les distributeurs ont aussi mis fin au suspens. "Nos entreprises ne sont pas fabriquées pour faire de la vente à perte", affirme E.Leclerc. Puis Carrefour et Système U se sont exprimés dans ce sens. En coulisses, certaines enseignes pourraient envisager des opérations spéciales de vente à perte, à l’approche de Noël par exemple. Quelques minutes après ces déclarations, le gouvernement persiste et signe. Selon lui, les distributeurs peuvent et doivent faire des efforts. Mais pour eux, la manœuvre est très serrée avec le carburant. Sur un litre vendu 1,96 euro, ils empochent environ 23 centimes. D’après eux, impossible donc de le vendre 50 centimes moins cher. TF1 | Reportage P. Corrieu, A. Portron, M. Jit