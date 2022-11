Vente d'alcool aux ados : l'interdiction est-elle respectée ?

Tous les mineurs que nous avons croisés nous l’ont assuré qu’acheter de l’alcool est une formalité. "On peut s’en procurer facilement. Ce n’est pas quelque chose d'impossible à obtenir surtout quand on est mineur", rapporte un d’eux. C’est ce que nous avons voulu vérifier. Ces adolescents de quinze et dix-sept ans vont tenter d’acheter une bière. Ils n’ont eu aucune difficulté. Ces jeunes nous confient avoir plus d’un tour dans leurs sacs. Par exemple, ils sortent une fausse carte d’identité qu’ils font sur leurs téléphones. Ces lycéens utilisent même des applications de messagerie instantanée. Une facilité déconcertante qui ne surprend pas les parents interrogés. "C'est sûr que c'est de l'hypocrisie à part entière", répond une dame. Pourtant une commerçante assure respecter la loi. Elle a appris à se méfier des techniques des plus jeunes. Dans l’Hexagone, plus de la moitié des lycéens consomment de l’alcool au moins une fois par mois. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin