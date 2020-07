Vente de l’usine Smart d’Hambach : la colère des salariés

L'annonce de la vente de l'usine Smart d'Hambach, il y a trois semaines, avait pris de court les salariés. Ce vendredi matin, ils étaient plusieurs centaines à manifester leur colère. D'autant plus que ces dernières années, ils avaient accepté de faire des sacrifices pour préserver les emplois. A Sarreguemines (Moselle), cette menace de fermeture pour Smart et ses sous-traitants inquiète, car des milliers de postes sont en jeu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.