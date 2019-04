Vente de muguet le 1er mai : les fleuristes dénoncent un trafic illégal et de grande ampleur

C'est une tradition dans l'Hexagone. Chacun offre un brin de muguet à ses proches tous les 1ers mai. Et pour en trouver, il suffit de sillonner les trottoirs. Normalement, le muguet vendu sur la voie publique devrait être uniquement de type sauvage, mais certaines personnes ne respectent pas cette règle. Celles-ci se fournissent auprès des revendeurs ou sur Internet, au détriment des fleuristes qui dénoncent ce trafic illégal et de grande ampleur. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.