Vente de Rafales : les Emirats offrent un contrat record à la France

Derrière les masques se cachent de très larges sourires après un accord historique. L'Hexagone vient de vendre 80 avions Rafales, des hélicoptères et de l'armement aux Émirats arabes unis. Et ce, pour un montant de seize milliards d'euros. "Il est le meilleur ami au monde dans la catégorie de l'avion qui sait tout faire", a précisé Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. Pourtant, cet avion de chasse semblait, jusqu'au début des années 2000, difficile à vendre, jugé trop cher. Mais depuis, le pays multiplie les nouveaux contrats, notamment avec l'Inde, la Grèce, l’Égypte et aujourd'hui les Émirats arabes unis. Les Rafales se vendent dans six pays et d'autres contrats très importants sont à venir. La production de son nouveau modèle, le F4, assure la pérennité de plus de 400 entreprises et de milliers d'emplois. C'est notamment le cas à Mérignac (Gironde). Jamais le groupe Dassault n'avait vendu autant de Rafales d'un coup. Pour tous les salariés, le constructeur français garantit du travail pour au moins dix ans. TF1 | Reportage I. Bornacin, J.F. Drouillet, H. Bonnet