Vente de semences libres : on peut désormais les acheter directement chez les agriculteurs

Dans son jardin à Val-d'Arcomie (Cantal), Julien Delmas fait pousser des plantes pour récolter des graines. Sa volonté est de préserver la biodiversité en vendant des espèces plus rares que dans les commerces. Ses variétés de graines sont vendues en gros à une association. Mais depuis trois mois, la vente de semences libres aux particuliers est autorisée. Julien Delmas compte sur l'engouement local pour développer ses graines, représentant actuellement un tiers de son chiffre d'affaires.