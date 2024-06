Vente de voitures entre particuliers : que faire en cas de litige ? Le 13H à vos côtés

Nous allons nous intéresser aux problèmes rencontrés lorsqu'on vend une voiture de particulier à particulier. En tant que vendeur particulier, Romain doit une garantie à son acheteur. Il s'agit de la garantie des vices cachés qui est une obligation. Cela relève d'un problème sur le véhicule qui n'a pas été signalé au moment de la vente, mais dont l'origine serait antérieure à la transaction. Avec cette garantie des vices cachés, on n'est pas obligé d'avoir été de mauvaise foi. L'acheteur a donc deux ans pour agir contre le vendeur pour vice caché, à compter de la découverte du problème. Et c'est à l'acheteur de prouver l'existence de ce vice caché. Une tâche qui ne va pas être simple à faire. Dans ce cas, il faut faire appel à un expert automobile. Mais la chose à retenir, c'est qu'il est possible de contester cette expertise par une expertise amiable contradictoire. Par la suite, si l'expertise que vous avez demandée arrive à la même conclusion, vous pouvez opter pour l'annulation de la vente ou la diminution du prix de vente. Si les expertises ne sont pas les mêmes, il faudra un troisième rapport pour trancher le litige. T. Coiffier