Vente de voitures, l'alerte de la répression des fraudes

Dans ce garage, on peut acheter des véhicules d'occasion. On s'est rendu en caméra cachée et on a demandé des détails. La vendeuse nous met en confiance. Elle affirme qu'aucun véhicule proposé n'a subi d'accident. C'est pourtant dans ce même garage que le fils de Delphine a acheté sa voiture. La première, celle de l'indépendance. Près de 5 000 euros dépensés pour une voiture qui est tombée en panne six mois plus tard. Les expertises ont déterminé que l'auto avait été accidentée, une information obligatoire cachée par le vendeur. Les manquements de la sorte sont fréquents selon les autorités. Près de deux tiers des vendeurs contrôlés ne respectent pas les règles. C'est aussi valable pour les véhicules neufs. Certains professionnels proposent des packs qui intègrent des options facultatives sans prévenir le client. Elles coûtent parfois 1 000 euros supplémentaires. Lors d'un achat, il est conseillé de demander le carnet d'entretien du véhicule, bien vérifier la date sur la carte grise et prendre le temps de la réflexion. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Début, Z. Ajili