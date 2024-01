Vente des huîtres interdite : coup dur sur le bassin d'Arcachon

Un ostréiculteur va recevoir beaucoup de coups de fil de ses clients ce jeudi. Finalement, les huîtres sont interdites à la vente. En cause, la présence de norovirus, une bactérie qui provoque des gastro-entérites. Un coup dur pour Alain Poueydebasque, à trois jours du nouvel an. Il vend d'habitude un quart de sa production annuelle à cette période. Il nous confie : " Psychologiquement aussi, ce n'est pas simple, ça fait plusieurs nuits qu'on ne dort pas, qu'on est dans l'attente des résultats". Les huîtres ne seront pas jetées, on pourra les manger dans un mois. Sur le bassin d'Arcachon, 1 000 tonnes d'huîtres devaient être vendues pour le 31 décembre. Mais avec les tempêtes de ces derniers mois, les réseaux d'eau usée ont débordé et contaminé les parcs ostréicoles. Ce midi, au bord du bassin d'Arcachon, presque tous les restaurants sont fermés. Si vous avez acheté des huîtres du bassin d'Arcachon ces derniers jours, il ne faut donc pas les consommer. Et si possible, les rapporter au point de vente. TF1 | Reportage N. Ly, C. Brousseau