Vente des vins des Hospices de Beaune : plongée dans les archives de l'événement

Pour ceux qui auraient envie de mieux connaître Beaune (Côte-d'Or), la capitale des vins de Bourgogne, sachez que les plaisirs y sont multiples. La légèreté procurée par la dégustation n'exclut pas pour autant la responsabilité. En effet, à Beaune, les hospices veillent sur un domaine de 60 hectares, dont la récolte finance tous les ans l'hôpital de Beaune, l'Hôtel-Dieu et le domaine vinicole. "Toute la vendange des vignes des hospices est apportée ici et cette vendange donne intégralement les vins qui sont vendus à la vente des vins", raconte un responsable dans une archive du 18 novembre 1966. Alors, dans la semaine qui précède la vente, on goûte, souvent on re-goûte, et derrière on se libère. Le clou du spectacle, c'est bien sûr la vente aux enchères le dimanche. Les pièces de vin, des barriques de 128 litres, étaient autrefois vendues aux enchères à la bougie. Les acheteurs étaient surtout des négociants qui élèvent et commercialisent ces vins de Bourgogne. Certaines pièces sont pourtant vendues par des célébrités pour de bonnes oeuvres. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Marchand