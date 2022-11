Vente directe, la revanche des petits producteurs

Chez les Gaec, on est maraîchers depuis quatre générations. Pour vendre leurs légumes franchement cueillis, ils les déposent directement au bout de leur terrain dans leurs casiers automatisés. Grâce à ce système, ils peuvent désormais vivre de leur production en proposant leur propre prix et ça change tout. C'est aussi moins cher pour les clients. Une laitue est vendue un euro alors que c'est plus de 1,50 euro en grande surface. Alors ce système conçu et fabriqué dans le Nord connaît un succès fulgurant. En deux ans, cette entreprise a multiplié par dix sa production, totalement adaptée aux besoins des petits producteurs. De la campagne à la ville, avec l'inflation, les petits producteurs tirent leur épingle du jeu en choisissant des circuits de distribution parallèles. Alain Pitten est maraîcher et pour vendre ses légumes, il a choisi cette plateforme. Sur un site Internet, on trouve 750 références de 83 producteurs locaux et bio qui sont consultés pour vendre au meilleur prix possible. "La promesse c'est d'offrir une juste rémunération", confie Jérémie Guilbert, fondateur de "Mes voisins producteurs". TF1 | Reportage M. Fiat, Z. Ajili, B. Agirbas