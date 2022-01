Vente d'occasion : les conseils pour éviter les mésaventures

Le premier conseil est de ne pas toujours acheter en direct à un particulier. Pour certains produits comme les smartphones, il est recommandé de passer par un site intermédiaire qui vend des produits dits reconditionnés. Ce qui veut dire, qu'ils sont d'occasion, mais qu'ils ont été remis à neuf par des professionnels. C'est un peu comme un contrôle technique et c'est plus fiable. La garantie légale de conformité, elle est valable deux ans, si la panne ou le dysfonctionnement intervient dans les six mois après l'achat du produit d'occasion. Vous pouvez demander au vendeur qu'il le remplace ou le répare. Ce délai dépassé, il faut prouver que ce problème existait bien au moment de la vente. Cela ne s'applique pas si vous achetez auprès d'un particulier. Quant aux notes ou aux petites étoiles, il faut bien regarder si elles sont variées ou s'il n'y a que des cinq étoiles. C'est suspect. Sur certains sites, vous pouvez vous assurer que les avis sont certifiés. Puis, ne pas payer en liquide en direct et privilégier les paiements via des plateformes de sites d'occasion. A. Mayer