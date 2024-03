Vente entre particuliers : attention à l’arnaque au colis vide

Pour se faire un peu d'argent, Roxane revend les vêtements qu'elle ne porte plus sur des plateformes en ligne. Depuis peu, elle a dû prendre un nouveau réflexe. Pourquoi tant de précautions ? Il y a quelques semaines, elle a été victime d'une arnaque. Lorsqu'elle vend cette veste d'occasion, l'acheteuse prétend avoir reçu à la place un bonnet et demande un remboursement. Le principe, mentir sur le contenu du colis réceptionné pour être remboursé et garder l'article gratuitement. Roxane ne recevra jamais les huit euros pour la veste qu'elle a envoyée. Des victimes comme Roxane, il en existe des centaines sur les réseaux sociaux. La fraude prend de l'ampleur, les vendeurs sont aujourd'hui tout autant victimes que les acheteurs. Contacter la plateforme de seconde main en question assure mettre tout en œuvre pour éviter ces arnaques. Pas toujours simple d'apporter des preuves, en cas de litige, le vendeur n'échange souvent qu'avec des robots via des messages automatiques. La plupart du temps, l'algorithme est en faveur de l'acheteur. Cela n'a pas échappé à des escrocs, nous avons réussi à entrer en contact avec l'un d'eux. Comment procède-t-il ? Il commande par exemple une paire de chaussures de luxe à 300 euros. Il reçoit le colis, prétend qu'il est vide et se fait rembourser par la plateforme. Il n'a plus qu'à revendre la paire sur les réseaux sociaux, beaucoup moins cher. Il réalise un bénéfice de 200 euros. TF1 | Reportage L. Cloix, S. Prez